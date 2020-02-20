Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами движется в сторону Харькова, - Flightradar24
20 февраля, 2020, 08:37
Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев с китайского Уханя, изменил курс на Харьков
Об этом сообщает сервис Flightradar .
Отмечается, что на данный момент самолет кружит между Полтавой и Днепром.
(Скриншот: businessvisit.com.ua)
- Информация о прибытии самолета рейса PQ7302, который эвакуирует украинцев с китайского Уханя, исчезла с сайта аэропорта "Борисполь", куда он должен был прилететь. Однако, по данным Flightradar24, самолет находится в воздухе в районе Днепра.
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