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Espreso.tvОбществоСамолет с эвакуированными из Уханя украинцами движется в сторону Харькова, - Flightradar24

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами движется в сторону Харькова, - Flightradar24

Украинский самолет, который эвакуирует украинских граждан и иностранцев с китайского Уханя, изменил курс на Харьков

Об этом сообщает сервис Flightradar .

Отмечается, что на данный момент самолет кружит между Полтавой и Днепром.

(Скриншот: businessvisit.com.ua)

  • Информация о прибытии самолета рейса PQ7302, который эвакуирует украинцев с китайского Уханя, исчезла с сайта аэропорта "Борисполь", куда он должен был прилететь. Однако, по данным Flightradar24, самолет находится в воздухе в районе Днепра.
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