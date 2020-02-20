Родственники Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента. ФОТОРЕПОРТАЖ
20 февраля, 2020, 12:35
20 февраля в шестую годовщину расстрелов Майдана родственники погибших Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента требовать правосудия
Об этом сообщает Еспресо.TV .
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Видеотрансляция:
- Напомним, 20 февраля в Украине День памяти Героев Небесной Сотни
- Арсений Яценюк призвал помнить подвиг героев Небесной сотни, которые отдали свои жизни за то, чтобы Украина была свободной и демократической страной
- Пятый президент Украины Петр Порошенко почтил память Героев Небесной сотни и призвал защитить ценности Революции Достоинства
- Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской почтил память погибших активистов Революции достоинства
- Фоторепортаж с Майдана
- На Институтской вывесили баннер "Россия начала войну здесь"
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