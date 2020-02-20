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Espreso.tvОбществоРодственники Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента. ФОТОРЕПОРТАЖ

Родственники Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента. ФОТОРЕПОРТАЖ

20 февраля в шестую годовщину расстрелов Майдана родственники погибших Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента требовать правосудия

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Новость дополняется ...

Видеотрансляция:

  • Напомним, 20 февраля в Украине День памяти Героев Небесной Сотни
  • Арсений Яценюк призвал помнить подвиг героев Небесной сотни, которые отдали свои жизни за то, чтобы Украина была свободной и демократической страной
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко почтил память Героев Небесной сотни и призвал защитить ценности Революции Достоинства
  • Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской почтил память погибших активистов Революции достоинства
  • Фоторепортаж с Майдана
  • На Институтской вывесили баннер "Россия начала войну здесь"

 

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