Раненых во время наступления россиян на Донбассе доставили в Харьков на вертолете

20 февраля, 2020, 13:07

Шестерых раненых на Луганщине украинских защитников вертолетом доставлено в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Накануне шестерых раненых на Луганщине украинских защитников вертолетом доставлен в Военно-медицинского клинического центра Северного региона (город Харьков), где им оказана вся необходимая помощь и начат курс лечения", - говорится в сообщении.

По словам начальника ВМКЦ полковника медицинской службы Юрия Подолян, все пациенты, которые 18 февраля, поздно вечером прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не участвовал в бою. Три человека имеют огнестрельного-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом, - рассказал офицер ", - цитирует Подолян пресс служба.

Он также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивалось как тяжелое, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы. В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения, отметили в пресс служба.