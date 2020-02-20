Раненых во время наступления россиян на Донбассе доставили в Харьков на вертолете
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Накануне шестерых раненых на Луганщине украинских защитников вертолетом доставлен в Военно-медицинского клинического центра Северного региона (город Харьков), где им оказана вся необходимая помощь и начат курс лечения", - говорится в сообщении.
По словам начальника ВМКЦ полковника медицинской службы Юрия Подолян, все пациенты, которые 18 февраля, поздно вечером прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.
"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не участвовал в бою. Три человека имеют огнестрельного-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом, - рассказал офицер ", - цитирует Подолян пресс служба.
Он также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивалось как тяжелое, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы. В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения, отметили в пресс служба.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потери со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения подняли украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Украинская сторона надеется на возвращение тела 22-летнего гранатометчика, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Свободного 18 февраля в четвергом, 20 февраля
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