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Espreso.tvОбщество"Укроборонпром" продает три нерабочих Ан-26 как музейный экспонат или под ресторан

"Укроборонпром" продает три нерабочих Ан-26 как музейный экспонат или под ресторан


фото: armyinform
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", выставила на продажу три нефункционирующих самолета Ан-26, их предлагается использовать в качестве музейного экспоната или ресторана

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В частности, продаются:

  • Ан-26 1986 года выпуска со стартовой ценой 3,982 млн грн;
  • Ан-26 1982 года выпуска была (5,952 млн грн)
  • Ан-26 1977 выпуска (777 тыс. грн).

Открытый аукцион на платформе "Prozorro.Продажи" состоится 10 марта 2020 года.

"В течение последних 10 лет отпала производственная необходимость компании использовать эти воздушные суда. Сейчас все три самолета требуют капитального ремонта, чтобы снова подняться в небо или они могут альтернативно использоваться на земле без значительных инвестиций", - объясняет "Укроборонпром" причину продажи.

Пресс-служба концерна предлагает превратить корпуса самолетов в ресторан или развлекательный комплекс.

"Уже сейчас, без значительных инвестиций, этот Ан-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе. Или еще креативнее - корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов", - убеждены в пресс служба концерна.

Как отмечает госконцерн, стартовая цена продажи воздушных судов определена независимой экспертной организацией исходя из имеющегося технического состояния.

 

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