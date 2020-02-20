"Шахтер" - "Бенфика": определились стартовые составы команд
20 февраля, 2020, 18:57
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и лиссабонской "Бенфики" на матч 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Лига Европы
1/16 финала, 1-й матч
20 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.
Запасные: Шевченко, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Сикан
"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диас, Ферри, Гримальдо, Сервис, Флорентину, Таарабт, Пицци, Сеферович, Чикиньйо
Запасные: Злобин, Карлос, Жота, Самарис, Силва, Соуза, Тавареш
Начало в 19:55
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!