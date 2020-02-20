 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Бенфика": определились стартовые составы команд

"Шахтер" - "Бенфика": определились стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и лиссабонской "Бенфики" на матч 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Лига Европы

1/16 финала, 1-й матч

20 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Сикан

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диас, Ферри, Гримальдо, Сервис, Флорентину, Таарабт, Пицци, Сеферович, Чикиньйо

Запасные: Злобин, Карлос, Жота, Самарис, Силва, Соуза, Тавареш

Начало в 19:55

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать