"Шахтер" - "Бенфика": Где и когда смотреть матч украинской команды в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в Лиге чемпионов, где выступал в группе C и уступил итальянской "Аталанте", команда Руслана Малиновского заняла второе место с 7 очками, а "горняки" заняли третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов. А победу в группе получил "Манчестер Сити", англичане наиграли на 14 очков.
"Бенфика" свой сезон тоже начинала в Лиге чемпионов в группе G, где победу одержал "Лейпциг", в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень именно у португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали так же очков, как и российский "Зенит", который завоевал 7 пунктов, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.
Лига Европы
1/16 финала, 1-й матч
20 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 19:55
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 18 февраля стало известно, что спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта считает Евгения Коноплянку известным футболистом донецкого "Шахтера".
- 18 февраля "Бенфика" объявила заявку из футболистов , которые полетят в Украине на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
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