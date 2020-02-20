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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 18:05: годовщина гибели Небесной Сотни: когда будут наказаны убийцы?

"Политклуб Виталия Портникова" в 18:05: годовщина гибели Небесной Сотни: когда будут наказаны убийцы?

Присоединяйтесь к просмотру специального выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 18:05

Ведущий и гости программы будут говорить о годовщине гибели Небесной Сотни и расследования дел Майдана.

Гости программы:

  • Татьяна Чорновил, народный депутат VIII созыва, журналист
  • Сергей Горбатюк, руководитель управления специальных расследований ГПУ (2014-2019)
  • Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива", профессор политологии НаУКМА
  • Виталий Тытыч, адвокат семей Небесной Сотни

 

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