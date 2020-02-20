"Надо больше узнать об инженерных сообщениях": врач-инфекционист о помещении для эвакуированных из Китая
Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .
"О чем нужно узнать более подробно - это относительно инженерных соединений, то есть вентиляции, канализации, изолированы ли они от других, здоровых людей по вентиляции и канализации. Правительство коммуницирует, что это сделано, пока не хватает деталей, но думаю, что они появятся сегодня-завтра. Сейчас мы должны следить и поддерживать то, чтобы появились следующие шаги. Сейчас этот проект занял у правительства 25 суток. 27 января началось обсуждение дипломатами договоренности, только сегодня завершился этот проект. то есть, 25 дней на реагирование правительства на особенную инфекцию", - сказал Аристов.
Он добавил, что это новейшая инфекция и она только исследуется, поэтому наибольший срок инкубационного периода - это 28 суток. Если это обсервация, то достаточно одного срока, если это карантин, то нужно удвоить до 56 суток. Но другие страны, в подобных проектах эвакуации применяли значительно меньшие сроки. Поэтому это вопрос правительственной политики.
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