"Мы полностью завершим это дело": Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Я, как президент, и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", - сказал Зеленский.
Глава государства заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.
Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие из виновных в преступлениях уже отвечают за содеянное.
"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, о которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - отметил он.
Генеральный прокурор добавил, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.
Также Ирина Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе Бюро и обсудить вопросы, которые волнуют родственников Героев Небесной Сотни.
- 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов Майдана, родственники погибших Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента требовать правосудия.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!