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Espreso.tvОбщество"Мы полностью завершим это дело": Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни

"Мы полностью завершим это дело": Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни


фото: Офіс президента
В шестую годовщину расстрела Небесной Сотни президент Владимир Зеленский встретился с родными погибших во время событий 20 февраля 2014 года в центре Киева

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я, как президент, и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", - сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.

Родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что следствие продолжается, и многие из виновных в преступлениях уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, о которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - отметил он.

Генеральный прокурор добавил, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

Также Ирина Венедиктова предложила присутствующим встретиться в офисе Бюро и обсудить вопросы, которые волнуют родственников Героев Небесной Сотни.

  • 20 февраля, в шестую годовщину расстрелов Майдана, родственники погибших Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента требовать правосудия.
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