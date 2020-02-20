"Мы полностью завершим это дело": Зеленский встретился с родными Героев Небесной Сотни

20 февраля, 2020, 16:53

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я, как президент, и власть - мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только будем полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача", - сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что расследование дел Майдана продолжается, и виновные в преступлениях будут наказаны.