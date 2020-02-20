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Espreso.tvОбщество"Главная причина протестов людей - отсутствие информации": председатель Полтавского облсовета об эвакуации украинцев из Китая

"Главная причина протестов людей - отсутствие информации": председатель Полтавского облсовета об эвакуации украинцев из Китая


фото: poltava.to
Глава Полтавского облсовета Александр Беленький заявил, что главной причиной возмущения людей в отношении эвакуированных из Китая является отсутствие информации

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Конечно, отсутствие информации главная и первая причина, потому что люди отреагировали по-своему. На восемь утра ни один чиновник Полтавского областного совета и администрации не владел информацией о перенаправлении наших украинцев в санаторий "Новые Санжары". Затем появилась информация МВД, что это действительно происходит. Но уже ночью люди через соцсети узнали каким-то образом эту информацию и отреагировали таким образом. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, мы посоветовались с руководством области и решили провести завтра утром сессию областного совета для того, чтобы прорвать информационный вакуум", - сказал Беленький.

По его словам, нужно было рассказать и успокоить людей в самом начале, объяснить ситуацию, развеять все мифы, ведь тогда бы паника не проявилась таким образом.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей.
  • Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
  • 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинском и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков".
  • Украинский борт вывоз из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе из-за высокой температуры.
  • По словам главы МВД Авакова, у снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавирус.
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