"Главная причина протестов людей - отсутствие информации": председатель Полтавского облсовета об эвакуации украинцев из Китая
Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.
"Конечно, отсутствие информации главная и первая причина, потому что люди отреагировали по-своему. На восемь утра ни один чиновник Полтавского областного совета и администрации не владел информацией о перенаправлении наших украинцев в санаторий "Новые Санжары". Затем появилась информация МВД, что это действительно происходит. Но уже ночью люди через соцсети узнали каким-то образом эту информацию и отреагировали таким образом. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, мы посоветовались с руководством области и решили провести завтра утром сессию областного совета для того, чтобы прорвать информационный вакуум", - сказал Беленький.
По его словам, нужно было рассказать и успокоить людей в самом начале, объяснить ситуацию, развеять все мифы, ведь тогда бы паника не проявилась таким образом.
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинском и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков".
- Украинский борт вывоз из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе из-за высокой температуры.
- По словам главы МВД Авакова, у снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавирус.
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