"Главная причина протестов людей - отсутствие информации": председатель Полтавского облсовета об эвакуации украинцев из Китая

20 февраля, 2020, 17:14

Глава Полтавского облсовета Александр Беленький заявил, что главной причиной возмущения людей в отношении эвакуированных из Китая является отсутствие информации

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Конечно, отсутствие информации главная и первая причина, потому что люди отреагировали по-своему. На восемь утра ни один чиновник Полтавского областного совета и администрации не владел информацией о перенаправлении наших украинцев в санаторий "Новые Санжары". Затем появилась информация МВД, что это действительно происходит. Но уже ночью люди через соцсети узнали каким-то образом эту информацию и отреагировали таким образом. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, мы посоветовались с руководством области и решили провести завтра утром сессию областного совета для того, чтобы прорвать информационный вакуум", - сказал Беленький.

По его словам, нужно было рассказать и успокоить людей в самом начале, объяснить ситуацию, развеять все мифы, ведь тогда бы паника не проявилась таким образом.