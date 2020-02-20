"ЕС" требует отставку Скалецкий и отчет правительства по эвакуации украинцев из Китая, - Княжицкий
Об этом на брифинге в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.TV .
"То, что происходит в Украине, иначе, как ужасом назвать нельзя. К сожалению, современная власть поставила украинцев в такие условия, когда ни коммуникационная политика не была проведена вовремя, ни места не было выбрано, где эти люди смогут находиться. Наши земляки, которые, к сожалению, оказались в такое трагическое и неприятное время в Китае, должны себя чувствовать на своей земле абсолютно защищенными ", - подчеркнул Княжицкий.
Народный депутат отметил, что другие европейские страны эвакуировали своих граждан из Китая еще в конце января или в начале февраля, так же должна была поступить и украинская власть.
"Польская Республика, например, эвакуировали поляков 1 февраля. Они были помещены абсолютно организованно и централизованно в госпиталь во Вроцлаве, где и медицинский персонал, и сами эти граждане были в полной безопасности ", - сказал Княжицкий.
Также нардеп отметил, что безопасность граждан - обязанность украинской власти и президента Зеленского.
"Это Ваша обязанность, это обязанность Вашей власти сделать все, чтобы украинцы были защищены. Полный непрофессионализм, который Вы демонстрируете, и демонстрирует Ваша власть, приводит лишь к хаосу в Украине. Ожидать от дилетантов, от непрофессионалов того, что Украина, которая ведет войну, эффективно защититься и от агрессора, и от болезней, от эпидемий, очевидно, нельзя. Это больше всего беспокоит украинцев. Будьте специалистами! " - обратился Николай Княжицкий к президенту.
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