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Espreso.tvОбщество"Больница объективно не готова обеспечить безопасность": мэр Винников о причинах протестов из-за эвакуации

"Больница объективно не готова обеспечить безопасность": мэр Винников о причинах протестов из-за эвакуации

Мэр города Винники Владимир Квурт рассказал, почему происходили протесты против заселения эвакуированных из Китая в госпиталь

Об этом он сказал в программе "Говорит большой Львов", передает Еспресо.TV .

"Встал вопрос: готов ли госпиталь в Винниках принимать инфицированных. Не с точки зрения, что это опасно врачам, не с точки зрения того, что мы не хотим видеть своих земляков, возвращающихся из Китая, а в связи с тем, что больница объективно не готова обеспечить безопасность: ни технически, а не медикаментозно, ни по подготовке самого персонала. Именно это дало первый толчок, чтобы сделать то, что вы вчера видели, блокирование", - сказал Квурт.

 

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