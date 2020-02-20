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Espreso.tvОбществоПристайко: Украина нуждается в миротворцах ООН на неконтролируемой участке границы

Пристайко: Украина нуждается в миротворцах ООН на неконтролируемой участке границы

Нельзя надеяться на мир, пока граница открыта для российских военных и оружия, международное присутствие вдоль российско-украинской границы с мандатом ООН могло бы стать должным ответом

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", сообщает Еспресо.TV.

"Вряд ли можно надеяться на мир, пока 400-километровый участок российско-украинской государственной границы остается открытыми воротами для русского оружия и военных. Международное присутствие вдоль границы с мандатом ООН могло бы стать должным ответом", - сказал министр.

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