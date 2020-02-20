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Espreso.tvОбществоПолиция оттеснила людей от моста в Новых Санжарах

Полиция оттеснила людей от моста в Новых Санжарах


фото: Інтернет-видання "Полтавщина"
Полиция в Новых Санжарах разблокировала проезд для автобусов с эвакуированными из Китая

Об этом сообщает ВВС.

"Полиция начинает оттеснять людей от моста в Новых Санжарах. Здесь собрались сотни людей и блокировали подъезд автобусов в военный санаторий, в который должны заселить людей. Сейчас происходит штурм. За полицейскими едут бронированные машины, которые хотят оттеснить людей с дороги, чтобы проехали автобусы", - говорится в сообщении.
 

 

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