Полтавский облсовет собирает внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах
Об этом глава облсовета Александр Беленький, сообщает Укринформ .
"21 февраля на 10:00 созываем внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины ", - уточнил Беленький.
Свою позицию по размещению эвакуированных из Китая украинских граждан в Медицинском центре Национальной гвардии Украины, который расположен в пределах поселка, председатель облсовета выразил в Facebook.
"На въезде в Новые Санжары начались столкновения полиции и местных жителей. При этом разгоняются "страшилки", распространяются какие-то невероятные слухи. Некоторые "горячие головы" требуют от органов местного самоуправления запретить Нацгвардии использовать их Медицинский центр! Я понимаю, почему это происходит. Люди не верят в способность государства бороться с эпидемией. И, учитывая состояние современной украинской медицины, очевидно имеют для этого определенные основания. Но есть проблема и ее надо решать ", - говорится в посте Беленького.
Он обращает внимание земляков на то, что люди, которые эвакуируются из Китая - не чужие, не инопланетяне, а не прокаженные и не прокляты. Это наши братья и сестры.
Во-вторых, напоминает, что карантин - это комплекс мероприятий, который предусматривает временную полную изоляцию людей.
Кроме того, он обещает не замалчивать случаи болезни, если таковые будут иметь место.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
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- По словам главы МВД Авакова, в снятых с рейса Украинский при эвакуации из Китая не выявили коронавируса.
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