Полтавский облсовет собирает внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах

20 февраля, 2020, 14:07

В Полтаве созывают внеочередную сессию областного совета по ситуации в Новых Санжарах

Об этом глава облсовета Александр Беленький, сообщает Укринформ .

"21 февраля на 10:00 созываем внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины ", - уточнил Беленький.

Свою позицию по размещению эвакуированных из Китая украинских граждан в Медицинском центре Национальной гвардии Украины, который расположен в пределах поселка, председатель облсовета выразил в Facebook.

"На въезде в Новые Санжары начались столкновения полиции и местных жителей. При этом разгоняются "страшилки", распространяются какие-то невероятные слухи. Некоторые "горячие головы" требуют от органов местного самоуправления запретить Нацгвардии использовать их Медицинский центр! Я понимаю, почему это происходит. Люди не верят в способность государства бороться с эпидемией. И, учитывая состояние современной украинской медицины, очевидно имеют для этого определенные основания. Но есть проблема и ее надо решать ", - говорится в посте Беленького.

Он обращает внимание земляков на то, что люди, которые эвакуируются из Китая - не чужие, не инопланетяне, а не прокаженные и не прокляты. Это наши братья и сестры.

Во-вторых, напоминает, что карантин - это комплекс мероприятий, который предусматривает временную полную изоляцию людей.

Кроме того, он обещает не замалчивать случаи болезни, если таковые будут иметь место.