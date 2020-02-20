Подозреваемый в стрельбе в Германии оставил предсмертную записку
Об этом сообщает газета Build со ссылкой на источники.
Текст письма не приводится.
Вместе с тем, отмечается, что стрелок был сторонником правой идеологии. В частности, в записке Тобиас Г., среди прочего, говорит о необходимости уничтожения людей, выдворение которых из Германии пока недостижим.
Напомним, в немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах. В результате происшествия по меньшей мере 10 человек погибли, пять серьезно пострадали.
Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненых и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.
Вскоре предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау был найден мертвым в своем доме.
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