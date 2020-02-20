Подозреваемый в стрельбе в Германии оставил предсмертную записку

20 февраля, 2020, 13:20

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщения, в которой объяснил мотив преступления

Об этом сообщает газета Build со ссылкой на источники.

Текст письма не приводится.

Вместе с тем, отмечается, что стрелок был сторонником правой идеологии. В частности, в записке Тобиас Г., среди прочего, говорит о необходимости уничтожения людей, выдворение которых из Германии пока недостижим.

Напомним, в немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах. В результате происшествия по меньшей мере 10 человек погибли, пять серьезно пострадали.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненых и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

Вскоре предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау был найден мертвым в своем доме.