Первыми под удар России попадают герои Майдана, - Парубий

20 февраля, 2020, 20:52

Стратегический план России и Владимира Путина, который они готовят для Украины, заключается в уничтожении украинской идентичности

Об этом бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время телемарафона "Памяти достойных", который проводят Еспресо.TV , "Прямой" и "5 канал".

"Собственно сегодня мы являемся свидетелями того, как пытаются нивелировать Майдан и дискредитировать Майдан. Эта кампания проходит под такой невидимой опекой президента Владимира Зеленского. Я вам скажу, не случайно в мюнхенском сговоре 12 пунктом является: "Начать в Украине обсуждение выработки новой идентичности", - сказал Парубий.

По его словам, содержание 12-го пункта плана "12 шагов" как раз и является стратегическим планом России и Владимира Путина, который готовят для Украины. Они хотят уничтожить украинскую идентичность.

"Не новую создать, а уничтожить украинскую идентичность. И, к сожалению, первыми под удар попадают Майдан и герои Майдана. И в эти трагические дни, дни памяти великих событий - мы являемся свидетелями этого", - добавил Парубий.