Первыми под удар России попадают герои Майдана, - Парубий
Об этом бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время телемарафона "Памяти достойных", который проводят Еспресо.TV , "Прямой" и "5 канал".
"Собственно сегодня мы являемся свидетелями того, как пытаются нивелировать Майдан и дискредитировать Майдан. Эта кампания проходит под такой невидимой опекой президента Владимира Зеленского. Я вам скажу, не случайно в мюнхенском сговоре 12 пунктом является: "Начать в Украине обсуждение выработки новой идентичности", - сказал Парубий.
По его словам, содержание 12-го пункта плана "12 шагов" как раз и является стратегическим планом России и Владимира Путина, который готовят для Украины. Они хотят уничтожить украинскую идентичность.
"Не новую создать, а уничтожить украинскую идентичность. И, к сожалению, первыми под удар попадают Майдан и герои Майдана. И в эти трагические дни, дни памяти великих событий - мы являемся свидетелями этого", - добавил Парубий.
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