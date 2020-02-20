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Espreso.tvОбществоПерсонал санатория в Новых Санжарах не будет работать с прибывшими из Уханя, - правительство

Персонал санатория в Новых Санжарах не будет работать с прибывшими из Уханя, - правительство


фото: reuters
Перед размещением эвакуированных из Уханя украинский в медицинском центре в Новых Санжарах с объекта вывезли весь персонал

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезли с объекта.

"Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
  • 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"
  • Украинский борт вывоз из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе из-за высокой температуры.
  • По словам главы МВД Авакова, у снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавируса.
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