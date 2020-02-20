Персонал санатория в Новых Санжарах не будет работать с прибывшими из Уханя, - правительство
20 февраля, 2020, 14:57
Перед размещением эвакуированных из Уханя украинский в медицинском центре в Новых Санжарах с объекта вывезли весь персонал
Об этом сообщает Правительственный портал.
Сообщается, что персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезли с объекта.
"Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинка осталась в Китае, из-за невозможности эвакуироваться вместе с собакой
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"
- Украинский борт вывоз из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе из-за высокой температуры.
- По словам главы МВД Авакова, у снятых с рейса украинцев при эвакуации из Китая не выявили коронавируса.
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