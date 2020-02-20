Персонал санатория в Новых Санжарах не будет работать с прибывшими из Уханя, - правительство

20 февраля, 2020, 14:57

Перед размещением эвакуированных из Уханя украинский в медицинском центре в Новых Санжарах с объекта вывезли весь персонал

Об этом сообщает Правительственный портал.

Сообщается, что персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезли с объекта.

"Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.