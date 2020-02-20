ПЦУ призвала украинцев не поддаваться ненависти из-за эвакуированных из Китая
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношение к их приезду на Родину. Хотя медицинскими службами удостоверяется, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина является дополнительной и необходимой мерой безопасности - страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию", - говорится в сообщении.
Церковь подчеркивает, что милосердие и любовь к ближнему, помощь ближнему, который оказался в беде, и принцип хорошего отношения к людям - это принципы, заложенные в Библии.
"Итак, пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность!" - говорится в сообщении.
Напомним, что 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков".
- Украинский борт вывез из Китая только одну гражданку Казахстана, а вторая осталась в городе за высокой температуры.
- По словам главы МВД Авакова, у снятых с рейса Украинский при эвакуации из Китая не выявили коронавирус.
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