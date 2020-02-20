Оккупанты обстреляли позиции бойцов ООС из минометов и БМП, - Минобороны

20 февраля, 2020, 13:55

20 февраля российско-оккупационные войска осуществили обстрелы Новомихайловки, Пищевика, Павлополя и Марьинки

Об этом сообщили в каждый день возведении пресс-службы Минобороны Украины.

"С начала текущих суток, 20 февраля, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил. При этом противник четыре раза нарушил Минские соглашения, применяя минометы. По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов нет ", - сообщил пресс-секретарь.

В частности, по словам Гуцуляка, с 05.50 утра по защитникам Новомихайловка оккупанты вели обстрел из миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин, также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты вели огонь от села Луганское Марьинского района. Несколько мин 82-го калибра враг выпустил по защитниках пищевики. Кроме этого, от н.п. Верхнешироковское враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения. Дважды от Сосновского враг сегодня вел минометные обстрелы с калибра 82 мм позиций украинских военных в районе Павлополь.

Кроме того, из стрелкового вооружения оккупанты нарушили режим тишины в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел по направлению от района Трудовская оккупированного Донецка.