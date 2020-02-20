Оккупанты обстреляли позиции бойцов ООС из минометов и БМП, - Минобороны
Об этом сообщили в каждый день возведении пресс-службы Минобороны Украины.
"С начала текущих суток, 20 февраля, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил. При этом противник четыре раза нарушил Минские соглашения, применяя минометы. По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов нет ", - сообщил пресс-секретарь.
В частности, по словам Гуцуляка, с 05.50 утра по защитникам Новомихайловка оккупанты вели обстрел из миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин, также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты вели огонь от села Луганское Марьинского района. Несколько мин 82-го калибра враг выпустил по защитниках пищевики. Кроме этого, от н.п. Верхнешироковское враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения. Дважды от Сосновского враг сегодня вел минометные обстрелы с калибра 82 мм позиций украинских военных в районе Павлополь.
Кроме того, из стрелкового вооружения оккупанты нарушили режим тишины в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел по направлению от района Трудовская оккупированного Донецка.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потери со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление россиян оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения подняли украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Украинская сторона надеется на возвращение тела 22-летнего гранатометчика, который погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Свободного 18 февраля в четвергом, 20 Февраля
- Шестерых раненых на Луганщине украинских защитников вертолетом доставлен в Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове
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