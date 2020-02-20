Оккупанты обстреляли кладбище в Попасной, повреждены 10 могил
20 февраля, 2020, 17:42
В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждены более 10 могил на городском кладбище
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.
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