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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли кладбище в Попасной, повреждены 10 могил

Оккупанты обстреляли кладбище в Попасной, повреждены 10 могил


фото: пресслужба ООС
В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждены более 10 могил на городском кладбище

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы", - говорится в сообщении.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указано факта.

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