Нафтогаз может перекрыть отопление для 14 областей из-за долгов
Об этом сообщают в пресс служба Нафтогаза.
Отмечается, что общая сумма задолженности, которую теплопоставщики должны погасить перед Нафтогазом до 25 февраля, составляет 3922,8 млн грн. В случае неуплаты средств Нафтогаз не будет иметь права поставлять газ на такие теплоснабжающие компании, а следовательно потребители этих компаний останутся без отопления.
Задолженность имеют теплопоставщики в 14 областях Украины , в частности в таких городах, как Киев, Днепр, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон и Хмельницкий.
"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - отметили в Нафтогазе.
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