Нафтогаз может перекрыть отопление для 14 областей из-за долгов

20 февраля, 2020, 10:53

52 теплопоставщика с 1 марта могут прекратить получать газ для отопления домов украинцев из-за задолженности за газ перед Нафтогазом

Об этом сообщают в пресс служба Нафтогаза.

Отмечается, что общая сумма задолженности, которую теплопоставщики должны погасить перед Нафтогазом до 25 февраля, составляет 3922,8 млн грн. В случае неуплаты средств Нафтогаз не будет иметь права поставлять газ на такие теплоснабжающие компании, а следовательно потребители этих компаний останутся без отопления.

Задолженность имеют теплопоставщики в 14 областях Украины , в частности в таких городах, как Киев, Днепр, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон и Хмельницкий.

"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - отметили в Нафтогазе.