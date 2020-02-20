Нацбанк ослабил гривну после трех дней стабильности
20 февраля, 2020, 11:15
Национальный банк Украины ослабил гривну относительно доллара сразу на 8 копеек, а евро украинская валюта уступила на 6 копеек
Об этом говорится в данных НБУ .
Таким образом официальный курс на 20 февраля установлен на уровне 24,52 гривны за доллар. К этому гривна три дня держалась в рамках курса 24,44 грн.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,49 грн. 19 февраля курс евро был 26,43 грн.
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