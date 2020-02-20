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Espreso.tvОбществоНа Банковой митинг: требуют отставки Ермака

На Банковой митинг: требуют отставки Ермака

Митинг начался с минуты молчания в память погибших Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Протестующие требуют отставки Андрея Ермака, называя его русским шпионом.

Организаторами акции протеста являются "Движение сопротивления капитуляции". 

Участники акции протеста принесли плакаты "Руssкий мир! Какая разница" с изображением президента Владимира Путина и флагом России.

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