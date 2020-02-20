Мы не выполнили цель - тренер "Шахтера" Каштру недоволен результатом матча против "Бенфики"
20 февраля, 2020, 22:43
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру расстроен тем, что "горняки" пропустили от "Бенфики" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
"Был бы доволен, если бы мы не пропустили. Это та цель, которую не выполнили. Лучше бы победили 1:0, а не 2:1. И все же хорошо сыграли, учитывая паузу между официальными матчами. Счет не дает нам комфорта перед вторым матчем, но, думаю, никакой счет не давал бы нам покоя", - сказал Каштру.
"Шахтер" победил, в Харькове, "Бенфику" со счетом 2:1. Следующий матч, 27 февраля, "горняки" проведут в Лиссабоне.
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.
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