Мы не выполнили цель - тренер "Шахтера" Каштру недоволен результатом матча против "Бенфики"

20 февраля, 2020, 22:43

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру расстроен тем, что "горняки" пропустили от "Бенфики" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

"Был бы доволен, если бы мы не пропустили. Это та цель, которую не выполнили. Лучше бы победили 1:0, а не 2:1. И все же хорошо сыграли, учитывая паузу между официальными матчами. Счет не дает нам комфорта перед вторым матчем, но, думаю, никакой счет не давал бы нам покоя", - сказал Каштру.

"Шахтер" победил, в Харькове, "Бенфику" со счетом 2:1. Следующий матч, 27 февраля, "горняки" проведут в Лиссабоне.