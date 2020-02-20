Мы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства, - Порошенко

20 февраля, 2020, 12:08

Украина должна всегда помнить о том, что Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за свободу нашей страны и ее европейский выбор

Приспешники Януковича, при активной поддержке из Москвы и молчаливого согласия действующей власти, сегодня пытаются переписать историю Майдана. Но правда - на стороне Украины, и она победит, об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время чествования памяти Героев Небесной Сотни, пишет пресс-служба партии.

В панихиде приняли участие госпожа Марина Порошенко, депутаты фракции "Европейская Солидарность" и представители общественности.

"Все, кто неравнодушные, сегодня в это время собрались здесь для того, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться дальше вперед, быть европейской страной", - сказал он.

"Шесть лет прошло с тех пор, когда победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому 18-20 февраля 2014 года были наиболее трагические дни и часы на этом святом месте. И мы сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря ", - подчеркнул пятый президент Украины.

Также лидер "Европейской Солидарности" отметил, что решение Зеленского о передаче беркутовцев России кощунственное по отношению к тем, кто пострадал на Майдане, и их семей.

"Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменены волей действующей власти, выпущенные на волю", - сказал он.

"Моя позиция абсолютно четкая: посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашей единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы ", - отметил Порошенко.

Пятый Президент Украины подчеркнул, что попытки Зеленского увидеть в глазах Путина мир напрасны, потому что именно Путин уже шестой год ведет войну против Украины и убивает ее защитников.

"Власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине.

Ничего вы там не увидите - кроме войны и желание уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, потому что это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни ", - подчеркнул Порошенко.

"Они пытаются переписать историю. Мы это точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа!" - добавил он.