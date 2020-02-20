 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства, - Порошенко

Мы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства, - Порошенко


фото: eurosolidarity.org
Украина должна всегда помнить о том, что Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за свободу нашей страны и ее европейский выбор

Приспешники Януковича, при активной поддержке из Москвы и молчаливого согласия действующей власти, сегодня пытаются переписать историю Майдана. Но правда - на стороне Украины, и она победит, об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время чествования памяти Героев Небесной Сотни, пишет пресс-служба партии.

В панихиде приняли участие госпожа Марина Порошенко, депутаты фракции "Европейская Солидарность" и представители общественности.

"Все, кто неравнодушные, сегодня в это время собрались здесь для того, чтобы почтить память погибших украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина имела уникальную возможность двигаться дальше вперед, быть европейской страной", - сказал он.

"Шесть лет прошло с тех пор, когда победили Достоинство и Свобода. Мы всегда должны помнить, какую высокую цену заплатили за эту победу. Потому 18-20 февраля 2014 года были наиболее трагические дни и часы на этом святом месте. И мы сделать все для того, чтобы дело, ради которого заплачена такая высокая цена, чтобы это было не зря ", - подчеркнул пятый президент Украины.

Также лидер "Европейской Солидарности" отметил, что решение Зеленского о передаче беркутовцев России кощунственное по отношению к тем, кто пострадал на Майдане, и их семей.

"Сейчас поднимают голову силы реванша. Янукович из Московии благословляет действующую украинскую власть на реванш. Преступники, которые убивали Героев Небесной Сотни, обменены волей действующей власти, выпущенные на волю", - сказал он.

"Моя позиция абсолютно четкая: посмотрите в глаза тех семей, которые потеряли своих героев. Посмотрите, что сейчас происходит. Адвокат Януковича стал ответственным за расследование дел Майдана. Адвокаты Януковича сейчас преследуют героев Революции Достоинства. И остановить мы это можем только нашей единством. Только когда мы объединимся вокруг ценностей Революции Достоинства и свободы ", - отметил Порошенко.

Пятый Президент Украины подчеркнул, что попытки Зеленского увидеть в глазах Путина мир напрасны, потому что именно Путин уже шестой год ведет войну против Украины и убивает ее защитников.

"Власть до сих пор не разобралась, что в стране война, называет события, которые произошли вчера и позавчера, провокациями и пытается в глазах Путина разглядеть мир и любовь к Украине.

Ничего вы там не увидите - кроме войны и желание уничтожить Украину. И не называйте это провокациями, потому что это война. Война за нашу родную землю и государство! Война за то, за что отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни ", - подчеркнул Порошенко.

"Они пытаются переписать историю. Мы это точно не дадим сделать. Не дадим сделать, потому что с нами украинский народ и правда, вера, церковь и Господь Бог. И с нами точно будет победа!" - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать