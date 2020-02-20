Лига чемпионов: украинский "Мотор" проиграл дома полякам и потерял шансы на выход из группы

20 февраля, 2020, 20:27

Украинский "Мотор" проиграл польскому "Виве Кельце" со счетом 26:33 и потерял шансы на выход в следующий раунд гандбольной Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на myscore.

После 13-ти матчей команда занимает последнее место в группе B, украинцы только раз побеждали в этом сезоне ЛЧ и дважды играли вничью.

Лига чемпионов

20 февраля

"Мотор Запорожье" (Украина) - "Виве Кельце" (Польша) 26:33