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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: украинский "Мотор" проиграл дома полякам и потерял шансы на выход из группы

Лига чемпионов: украинский "Мотор" проиграл дома полякам и потерял шансы на выход из группы


фото: handball.motorsich.com
Украинский "Мотор" проиграл польскому "Виве Кельце" со счетом 26:33 и потерял шансы на выход в следующий раунд гандбольной Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на myscore.

После 13-ти матчей команда занимает последнее место в группе B, украинцы только раз побеждали в этом сезоне ЛЧ и дважды играли вничью.

Лига чемпионов

20 февраля

"Мотор Запорожье" (Украина) - "Виве Кельце" (Польша) 26:33

 

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