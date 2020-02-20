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Espreso.tvОбществоКняжицкий: главная цель России - скомпрометировать Майдан

Княжицкий: главная цель России - скомпрометировать Майдан

Если россиянам удастся скомпрометировать Майдан, то тогдашние события будут выглядеть не как борьба за независимость, а как путч

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий заявил во время телемарафона "Памяти достойных", который проводят Еспресо.TV, "Прямой" и "5 канал".

"Мы получили независимую страну и поэтому Россия так хочет скомпрометировать Майдан. Именно поэтому происходят все факты: заявление главы ГБР, которое хочет отменить все принятые тогда законы; назначение заместителем руководителя ГБР адвоката Януковича; игнорирование потребностей семей Небесной сотни; унижение политиков Майдана. Все это делается, чтобы скомпрометировать Майдан, а это главная цель России", - сказал Княжицкий.

Он пояснил, что если удастся скомпрометировать Майдан, то тогдашние события будут выглядеть не как борьба за независимость, а как путч.

"И тогда российская агрессия в защиту законной власти является оправданной. И тогда это не российско-украинская война, а гражданское противостояние в Украине", - добавил Княжицкий.

 

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