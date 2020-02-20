Грузия: архитектор реформы полиции во времена Саакашвили вышел на свободу после семи лет заключения
Как сообщает Грузия Онлайн , он покинул пенитенциарное учреждение № 9 в Тбилиси.
"Я доволен, что не пошел на компромисс в отношении себя самого. Я сохранил силу, энергию, надежду, веру продолжать борьбу, чтобы убрать этот режим из Грузии. Даю гарантию, что за один год этот режим будет завершено", - сказал Мерабишвили после выхода из тюрьмы.
Он был арестован после поражения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Мерабишвили отбывал наказание с мая 2013 года.
Мерабишвили известен прежде всего как человек, совершивший успешную реформу полиции Грузии во времена президентства Саакашвили. Также он был генеральным секретарем партии экс-президента "Единое национальное движение".
От этой должности он отказался в 2017 году, находясь в заключении.
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