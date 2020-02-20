 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГенпрокурор Хорватии подал в отставку из-за членства в масонской ложе

Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за членства в масонской ложе

Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как публично признался, что является масоном

Об этом сообщает Reuters .

По его словам, давление, начался на него, сделали работу невозможной.

"Членство в легальном объединении никак не влияло на мою работу, но последние инсинуации в публичном пространстве, связанные с моим аккаунтом, сделали мою дальнейшую работу в нынешней роли невозможной", - заявил он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что правительство все равно бы уволило Еленич, если бы он сам не подал в отставку.

"Здесь нет ничего незаконного. Однако это создало необычные обстоятельства, которые делают его пребывания в должности сложным", - подчеркнул премьер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать