Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за членства в масонской ложе
20 февраля, 2020, 12:23
Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как публично признался, что является масоном
Об этом сообщает Reuters .
По его словам, давление, начался на него, сделали работу невозможной.
"Членство в легальном объединении никак не влияло на мою работу, но последние инсинуации в публичном пространстве, связанные с моим аккаунтом, сделали мою дальнейшую работу в нынешней роли невозможной", - заявил он.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что правительство все равно бы уволило Еленич, если бы он сам не подал в отставку.
"Здесь нет ничего незаконного. Однако это создало необычные обстоятельства, которые делают его пребывания в должности сложным", - подчеркнул премьер.
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