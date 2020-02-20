Генпрокурор Хорватии подал в отставку из-за членства в масонской ложе

20 февраля, 2020, 12:23

Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как публично признался, что является масоном

Об этом сообщает Reuters .

По его словам, давление, начался на него, сделали работу невозможной.

"Членство в легальном объединении никак не влияло на мою работу, но последние инсинуации в публичном пространстве, связанные с моим аккаунтом, сделали мою дальнейшую работу в нынешней роли невозможной", - заявил он.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что правительство все равно бы уволило Еленич, если бы он сам не подал в отставку.

"Здесь нет ничего незаконного. Однако это создало необычные обстоятельства, которые делают его пребывания в должности сложным", - подчеркнул премьер.