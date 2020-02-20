Facebook обвинили в неуплате налогов на $ 9 млрд

20 февраля, 2020, 13:58

Налоговое управление США обвинило компанию Facebook в неуплате более $ 9 млрд налогов

Об этом сообщает Reuters.

В регуляторе считают, что Facebook уклонился от уплаты налогов с помощью своей ирландской "дочки".

Налоговое управление США утверждает, что компания занижала стоимость интеллектуальной собственности, которую она в 2010 году продала своей ирландской "дочке", сумма соглашения тогда составила $ 6,5 млрд.

В Ирландии ниже ставка налога на прибыль, чем в США (12,5% против 35%).

В Facebook объясняют, что были вынуждены снизить стоимость проданных в Ирландию активов, поскольку компания имела значительные риски, связанные со своим выходом на международные финансовые биржи.

Ожидается, что судебный процесс продлится 3-4 недели.

В случае доказательства вины компании, ей придется выплатить $ 9 млрд налогов и проценты на них.