Facebook обвинили в неуплате налогов на $ 9 млрд
Об этом сообщает Reuters.
В регуляторе считают, что Facebook уклонился от уплаты налогов с помощью своей ирландской "дочки".
Налоговое управление США утверждает, что компания занижала стоимость интеллектуальной собственности, которую она в 2010 году продала своей ирландской "дочке", сумма соглашения тогда составила $ 6,5 млрд.
В Ирландии ниже ставка налога на прибыль, чем в США (12,5% против 35%).
В Facebook объясняют, что были вынуждены снизить стоимость проданных в Ирландию активов, поскольку компания имела значительные риски, связанные со своим выходом на международные финансовые биржи.
Ожидается, что судебный процесс продлится 3-4 недели.
В случае доказательства вины компании, ей придется выплатить $ 9 млрд налогов и проценты на них.
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