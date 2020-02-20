Евро-2020: Яремчук рассказал, когда вернется на поле после травмы

20 февраля, 2020, 13:53

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заявил, что начнет тренироваться после травмы и операции в конце февраля

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам Яремчука, в конце февраля он начнет бегать и будет постепенно приступать к тренировкам.

"Сейчас я прохожу курс реабилитации в Сербии. Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы", - сказал Яремчук.

По словам футболиста его состоянием регулярно интересуются представители сборной Украины.

"Меня всячески поддерживают в клубе, все время звонят со сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетная. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее ", - пообещал Яремчук.