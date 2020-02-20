Евро-2020: Яремчук рассказал, когда вернется на поле после травмы
Об этом сообщает "Команда 1" .
По словам Яремчука, в конце февраля он начнет бегать и будет постепенно приступать к тренировкам.
"Сейчас я прохожу курс реабилитации в Сербии. Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы", - сказал Яремчук.
По словам футболиста его состоянием регулярно интересуются представители сборной Украины.
"Меня всячески поддерживают в клубе, все время звонят со сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетная. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее ", - пообещал Яремчук.
- 19 января стало известно, что Роман Яремчук пропустит из-за травмы два-три месяца.
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