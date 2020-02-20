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Espreso.tvОбществоЭвакуированных из Уханя планируют разместить на базе отдыха в Харьковской области, - СМИ

Эвакуированных из Уханя планируют разместить на базе отдыха в Харьковской области, - СМИ

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев планируют разместить на базе отдыха им. Соича в Харьковской области

Об этом сообщает издание "Главное" со ссылкой на собственный источник.

"У" Главного "есть информация от источника, что пассажиры (самолета PQ7302 - ред.) будут размещены в Харьковской области на базе отдыха им. Соичи", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев с Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев с китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .

Самолет для эвакуации украинцев с Уханя вылетел в Китай в ночь на 19 февраля и вылетел из Уханя в Киев вечером 19 февраля.

Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.

Утром 20 февраля самолет с Уханя вместо приземлиться в "Борисполе" кружил в районе Днепра, а затем начал двигаться в сторону Харькова .

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