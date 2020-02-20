Эвакуация украинцев с Уханя: появилось видео с борта самолета
20 февраля, 2020, 12:53
Корреспондент Александр Махов летел с украинцами и иностранцами из китайского города Ухань в Украину
Об этом видео он изложил в своем Telegram .
Журналист подтвердил информацию о том, что с температурой нет никого и медики все контролируют. Судно уже село в Харькове.
- Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков".
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