Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы по делу о вмешательстве РФ в выборы

20 февраля, 2020, 20:52

Роджер Стоун, давний советник и союзник президента США Дональда Трампа, приговорен к 40 месяцам тюрьмы

Об этом сообщает ВВС.

Стоун был признан виновным по семи пунктам обвинения во лжи Конгрессу, обструкции и подстрекательстве свидетелей.

Он является шестым помощником Трампа, осужденным по уголовному делу, связанному с расследованием Роберта Мюллера о вероятным сговором между Россией и кампанией Трампа во время выборов 2016 года.

На суде было заявлено, что Стоун пять раз солгал под присягой, в том числе о его беседе с представителями кампании Трампа и вероятным "посредником" из WikiLeaks в начале августа 2016 года.

Объясняя приговор, судья Эми Берман Джексон сказала, что Стоун принимал участие в "невыносимом и угрожающем поведении" в отношении нее.

На прошлой неделе прокуроры прекратили дело после того, как Министерство юстиции заявило, что планирует сократить количество тюремного времени, запрашиваемого для Стоуна. Прокуроры ранее рекомендовали приговор от семи до девяти лет.

Стоун утверждал, что дело против него было политически мотивированным. Трамп ранее намекнул, что может помиловать своего союзника.

Предварительно прокуратура потребовала для Роджера Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.

Впоследствии Дональд Трамп назвал предлагаемый обвинителями приговор "издевательством над правосудием". После чего в СМИ появилась информация, что Министерство юстиции США решило сократить предлагаемый тюремный срок для Стоуна, а Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать.