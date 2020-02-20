День на Донбассе: оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции

20 февраля, 2020, 21:34

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по позициям неподалеку Новозвановки.

Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.