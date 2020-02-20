День Героев Небесной Сотни: на Институтской вывесили баннер "Россия начала войну здесь". ФОТО
20 февраля, 2020, 08:12
Сегодня, 20 февраля, в день памяти Героев Небесной Сотни, на улице Институтской, где 6 лет назад происходили массовые расстрелы участников Революции Достоинства, вывесили баннер с надписью "Россия начала войну здесь"
Соответствующее фото выложил в Facebook общественный активист Андрей Юсов.
"Утро на Майдане. Мир должен помнить. Надеюсь, что президенту правда глаза не будет колоть", - подписал он фотографию.
- Сегодня в Украине день памяти Героев Небесной Сотни.
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