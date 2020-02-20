День Героев Небесной Сотни: на Институтской вывесили баннер "Россия начала войну здесь". ФОТО

20 февраля, 2020, 08:12

Сегодня, 20 февраля, в день памяти Героев Небесной Сотни, на улице Институтской, где 6 лет назад происходили массовые расстрелы участников Революции Достоинства, вывесили баннер с надписью "Россия начала войну здесь"