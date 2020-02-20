Члены сборной Украины обвиняют вице-президента федерации в сексуальных домогательствах

20 февраля, 2020, 14:45

Члены сборной Украины по скалолазанию инициировали отстранение вице-президента Федерации скалолазания и альпинизма Артура Печия, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает УНИАН .

Семь из девяти членов сборной Украины по скалолазанию подписали открытое письмо с требованием устранить Артура Печия с должности вице-президента федерации скалолазания Украины.

"Артур Николаевич гладил Мишу Ткачука по затылку и делал массаж всего тела со спущенными трусами", - рассказал игрок сборной Украины Сергей Топишко.

Адвокат одного из спортсменов Шади Саад рассказал, что Печий расспрашивал юных ребят о мастурбации.

"Артур по десять раз в день расспрашивал мальчиков, кто, когда и за сколько раз в день мастурбировал, а также рассказывал, когда и как он это делал", - сказал Саад.

Артур Печий уверяет, что вся информация является неправдивой.