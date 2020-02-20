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Espreso.tvОбществоБородянский заявил, что благодаря "Битве экстрасенсов" невинно осужденные люди вышли из тюрем

Бородянский заявил, что благодаря "Битве экстрасенсов" невинно осужденные люди вышли из тюрем

Министр культуры Владимир Бородянский считает, что благодаря экстрасенсам невинно осужденные вышли из тюрем

Об этом он сказал в интервью hromadske .

Таким образом министр ответил на просьбу зрительницы прокомментировать ситуацию, при которой человек, продюсировал канал, где идут программы вроде «Битвы экстрасенсов», стал министром культуры.

По его словам, коммерческий вещатель выбирает продукты, которые привлекают аудиторию, это главная идея вещателя, и "Битва экстрасенсов" относится к такому контенту, и эта программа принесла пользу.

"Можно по-разному оценивать ... но благодаря в том числе" Битве экстрасенсов ", или только ей, было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - сказал Бородянский, после чего журналист уточнил у него, есть или в виду именно экстрасенсов, на что министр ответил утвердительно.

  • С 2004 по декабрь 2018 Бородянский был руководителем телеканала СТБ.

 

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