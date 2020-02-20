Более 37% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы он происходил сейчас, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса соцслужбы центра Разумкова совместно с фондом Демократические инициативы.

45,5% украинцкв охарактеризовали события, которые произошли в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года, Революцией Достоинства. 17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот, 13,7% респондентов затруднились ответить.

58,8% респондентов хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 38,9% респондентов, "скорее нет" - 19,9%.

37,8% украинский готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - Антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.