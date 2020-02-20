Бессмертный: третий Майдан - это уже часть идентичности украинцев
Об этом он сказал во время телемарафона "Памяти достойных", который проводят Еспресо.TV , "Прямой" и "5 канал".
"Очевидно, что мы никогда не будем такими, как до 2014 года. Мы изменились. Третий Майдан - это уже часть идентичности украинцев. Это не просто территория, это не просто явление - это часть нашей души, сердца и нашего образа реакции на идиотскую власть. Я все время думал о том, почему предыдущие два Майдана не привели к созданию предохранителя, чтобы не выбирать - если не вора, дважды судимого, президентом, то клоуна. Потому что я все время слышал "этот простой человек, а тут хоть посмеемся". Ну вот мы сейчас смеемся. где эти предохранители, где мы допустили ошибку? 18 февраля - это была спланированная операция в районе Золотого. Потому что 18 - начало расстрелов на Майдане, это Дебальцево, 18 - это напоминание всем о том, что или вы будете бежать по коридору, который вам определит Кремль или вас будут сечь", - сказал Бессмертный.
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