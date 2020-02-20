Банки не могут начислять штрафы и пеню на кредиты военнослужащих, - НБУ

20 февраля, 2020, 16:06

Банки не имеют права начислять на кредиты для военнослужащих штрафы и пеню за просрочку

Об этом говорится в объяснении НБУ.

Там отмечают, что на время прохождения военной службы кредиты военнослужащих освобождаются от начисления процентов, штрафов и пени в случае, если по такому кредиту возникает просрочка.

"Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения им военной службы", - отметили в Нацбанке.

Несмотря на требование законодательства, банки часто нарушают эту норму. Поэтому клиенты банков жалуются в Нацбанк. В связи с этим НБУ направил банкам дополнительные разъяснения, и в 60% случаев жалобы клиентов банков удалось уладить положительно для заемщиков.

Что касается банков, которые чаще всего нарушают закон и начисляют проценты и штрафы по кредитам военнослужащих, Нацбанк собирается провести дополнительные проверки.

"Отмечаем, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения", - добавили в регулятора.