Банки не могут начислять штрафы и пеню на кредиты военнослужащих, - НБУ
Об этом говорится в объяснении НБУ.
Там отмечают, что на время прохождения военной службы кредиты военнослужащих освобождаются от начисления процентов, штрафов и пени в случае, если по такому кредиту возникает просрочка.
"Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения им военной службы", - отметили в Нацбанке.
Несмотря на требование законодательства, банки часто нарушают эту норму. Поэтому клиенты банков жалуются в Нацбанк. В связи с этим НБУ направил банкам дополнительные разъяснения, и в 60% случаев жалобы клиентов банков удалось уладить положительно для заемщиков.
Что касается банков, которые чаще всего нарушают закон и начисляют проценты и штрафы по кредитам военнослужащих, Нацбанк собирается провести дополнительные проверки.
"Отмечаем, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения", - добавили в регулятора.
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