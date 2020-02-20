Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в первом за 50 лет карьеры сериале

20 февраля, 2020, 15:18

Аль Пачино снялся в сериале "Охотники" ( "Hunters") - новом шоу для Amazon Prime, которое выйдет 21 февраля

Об этом сообщили Reuters.

Сериал о группе охотников на нацистов в Нью-Йорке в 1970-х годах вдохновленный настоящей историей и посвященный покойной бабушке создателя шоу, пережившей Холокост.

"Я никогда не снимался сразу в 10 эпизодах. Для меня это, как 12-часовой фильм", - сказал Аль Пачино, которому в апреле исполнится 80 лет.

"Это безумная история... Сумасшедший кошмар, действительно страшные вещи. А также тяжелые, глубокие, трагические эмоции...", - поделился актер эмоциональным настроем сериала.

Создатель шоу Дэвид Вейл сказал, что хочет рассказать историю своей бабушки, переживания во время войны, о которых она рассказывала ему в детстве.

"В столь юном возрасте они чувствовали себя героями комиксов и супергероями", - сказал он.

"Это желание продвинуть свою историю в следующее поколение и научить людей тому, что такое Холокост и что люди пережили, чтобы мы не допустили, чтобы это повторилось", - добавил режиссер.