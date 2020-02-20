Аль Пачино сыграет охотника на нацистов в первом за 50 лет карьеры сериале
Об этом сообщили Reuters.
Сериал о группе охотников на нацистов в Нью-Йорке в 1970-х годах вдохновленный настоящей историей и посвященный покойной бабушке создателя шоу, пережившей Холокост.
"Я никогда не снимался сразу в 10 эпизодах. Для меня это, как 12-часовой фильм", - сказал Аль Пачино, которому в апреле исполнится 80 лет.
"Это безумная история... Сумасшедший кошмар, действительно страшные вещи. А также тяжелые, глубокие, трагические эмоции...", - поделился актер эмоциональным настроем сериала.
Создатель шоу Дэвид Вейл сказал, что хочет рассказать историю своей бабушки, переживания во время войны, о которых она рассказывала ему в детстве.
"В столь юном возрасте они чувствовали себя героями комиксов и супергероями", - сказал он.
"Это желание продвинуть свою историю в следующее поколение и научить людей тому, что такое Холокост и что люди пережили, чтобы мы не допустили, чтобы это повторилось", - добавил режиссер.
- Напомним, в 2020 году Аль Пачино номинировался на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Ирландец"
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