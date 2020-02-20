Адвокат Порошенко подал иск против Венедиктовой за ложь о неприходе на допросы

20 февраля, 2020, 19:14

Адвокат считает, что немного времени понадобилось и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой чтобы "опуститься до уровня своего предшественника Романа Трубы"

Об этом Игорь Головань написал в Фейсбуке.

"Как видно из интервью LB.ua, ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальнейшем продолжит печерскую аферу Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы", - написал он.

По словам Голованя, вслед за Трубой и его сообщниками продолжает госпожа Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля.

"Можно быть уверенным, что двигаясь по следам бывшего директора ГБР Романа Трубы, Врио директора Ирина Венедиктова придей к тому же финишу", - добавил Головань.

Адвокат отметил, что "иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан".