Адвокат Порошенко подал иск против Венедиктовой за ложь о неприходе на допросы
Об этом Игорь Головань написал в Фейсбуке.
"Как видно из интервью LB.ua, ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальнейшем продолжит печерскую аферу Трубы, хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы", - написал он.
По словам Голованя, вслед за Трубой и его сообщниками продолжает госпожа Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля.
"Можно быть уверенным, что двигаясь по следам бывшего директора ГБР Романа Трубы, Врио директора Ирина Венедиктова придей к тому же финишу", - добавил Головань.
Адвокат отметил, что "иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан".
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