9 тонн секонд-хенда и трактор: таможня выложила первые лоты на Prozorro.Продажи

20 февраля, 2020, 10:03

28 февраля Одесская таможня продаст на Prozorro.Продажи девять тонн одежды секонд-хенд и трактор для сельскохозяйственных работ

Об этом написал в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Первые лоты таможня на ProZorro. Продажи! Это еще не конфискат, но это начало нормального прозрачного процесса. 28 февраля Одесская таможня продаст на аукционах девять тонн одежды секонд-хенд и трактор для сельскохозяйственных работ ", - сообщил он.

Стартовая цена секонд-хенда - 97 тыс. грн, а трактора YTO-ME354 -34 тыс. грн. Заявки принимаются до 27 февраля.

"Ну, и теперь работаем, чтобы запустить возможность продажи iPhone'а (ага, тех самых)!", - анонсировал Нефедов.