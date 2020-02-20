7 автобусов и 33 спасателя: ГСЧС заявила о готовности встретить эвакуированных из Уханя
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС,
"Для того, чтобы предотвратить распространение возможного вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предупреждению заноса и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - говорится в сообщении.
Установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в Китае.
На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин.
Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.
"В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя", - сообщает пресс-служба.
- Информация о прибытии самолета рейса PQ7302, который эвакуирует украинцев с китайского Уханя, исчезла с сайта аэропорта "Борисполь", куда он должен был прилететь.
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