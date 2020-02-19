Звездный футболист сборной Англии может пропустить Евро-2020 из-за травмы

19 февраля, 2020, 20:29

Нападающий сборной Англии Маркус Решфорд может не сыграть на чемпионате Европы-2020 из-за травмы спины

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

"У него травма спины. Нужно время, чтобы пройти курс восстановления. Я надеялся, что он выздоровеет быстрее. Но все не так, как хочется. Пожалуй, Маркус выбыл надолго. Ему нужно еще, как минимум, несколько месяцев, это точно. Если Решфорд будет в плохой форме до конца сезона, то не поедет на Евро. Его уже осмотрели врачи. Повреждение оказалось хуже, чем мы думали сначала", - рассказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер.

Маркус Решфорд получил травму спины в матче Кубка Англии с "Вулверхэмптоном". В текущем сезоне 22-летний форвард провел 31 матч, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.