Забродский пояснил, какую позицию оставили украинские военные 18 февраля

Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Мы выяснили несколько неприятных моментов. Во-первых, важный момент - оставление позиции нашими подразделениями. Мы говорим о попытке захвата одного из наблюдательных пунктов. Он был оставлен нашими подразделениями, и полковник это подтвердил, после того как мы неоднократно задали этот вопрос. А мы все хорошо помним, что вчера, согласно официальным заявлениям руководителей государственного уровня, наши подразделения позицию не оставляли. Сегодня это было опровергнуто и доказано, что действительно позиции были оставлены", - сказал депутат.

Также Забродский пояснил, что именно означает наблюдательный пункт.

"Название говорит именно о том, что этот пункт предназначен для наблюдения, не для обороны, не для ведения огня, только за исключением самообороны. Такая система таких пунктов располагается перед основной линией обороны для того, чтобы исключить неожиданное приближения противника к переднему краю и опередить его. Такую же функцию выполнял тот же наблюдательный пункт, который была попытка захватить", - добавил Забродский.