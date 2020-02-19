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Espreso.tvОбществоВице-спикер Кондратюк инициирует заседание Рады по случаю шестой годовщины Революции достоинства

Вице-спикер Кондратюк инициирует заседание Рады по случаю шестой годовщины Революции достоинства


фото: 24tv
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк высказывается за проведение внеочередного пленарного заседания парламента, на котором заслушают отчет о расследовании преступлений против участников Революции достоинства

Об этом передает Интерфакс-Украина .

"Я ... поддерживаю внеочередное, отдельное заседание Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление о шестой годовщины Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против Майдана", - сказала Кондратюк.

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