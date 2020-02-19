Все пассажиры, которые должны быть эвакуированы из Уханя бортом SkyUP, прибыли в аэропорт
Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Китае.
"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г.Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.
Отмечается, что граждан Украины и иностранцев, которые будут эвакуированы, в том числе с самых удаленных уголков провинции Хубэй, в международный аэропорт Тяньхэ в городе Ухань доставили автобусами.
Как отметили в диппредставительстве, во исполнение решения правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.
Сообщается, что в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.
Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай в ночь на 19 февраля.
- По состоянию на 19 февраля в Китае от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек , еще более 74 тыс. - заразились.
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