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Espreso.tvОбществоВсе пассажиры, которые должны быть эвакуированы из Уханя бортом SkyUP, прибыли в аэропорт

Все пассажиры, которые должны быть эвакуированы из Уханя бортом SkyUP, прибыли в аэропорт


фото: china.mfa.gov.ua
Все граждане Украины и иностранцы, которые спецрейсом будут эвакуированы 19 февраля, уже прибыли в терминалы международного аэропорта города Ухань

Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Китае.

"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г.Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан Украины и иностранцев, которые будут эвакуированы, в том числе с самых удаленных уголков провинции Хубэй, в международный аэропорт Тяньхэ в городе Ухань доставили автобусами.

Как отметили в диппредставительстве, во исполнение решения правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

Сообщается, что в эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp.

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